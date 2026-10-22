Путин вручил Григоренко и Савельеву ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент Путин наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" вице‑премьера Дмитрия Григоренко и вице‑спикера Госдумы Виталия Савельева - оба получили II степень. В указе отметили их вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю работу. Ордена IV степени вручили телеведущим Екатерине Андреевой и Елене Малышевой.

В правительстве идут кадровые изменения: 19 октября Михаил Мишустин представил президенту предложения по перестановкам, и Владимир Путин их поддержал. Дмитрий Григоренко, который с января 2020 года был вице‑премьером и руководил аппаратом правительства, хочет перейти на другую работу - об этом рассказал пресс‑секретарь премьера Борис Беляков. На его место предлагают назначить первого заместителя министра финансов Ирину Окладникову.

По данным двух источников РБК, Григоренко может перейти в "Сбер" - речь идет о должности заместителя председателя правления с учетом его опыта.

Виталий Савельев ушел с поста вице‑премьера в конце сентября после того, как его избрали депутатом Госдумы девятого созыва. Он занимал должность вице‑премьера с 2024 года, а выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября.