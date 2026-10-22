"Транснефть – Сибирь" сэкономила 1286 тонн условного топлива за девять месяцев

В АО "Транснефть – Сибирь" подвели итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С начала 2026 года в подразделениях предприятия сэкономлено 1286 тонн условного топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

С наступлением холодного периода в зданиях и сооружениях производственных и административных объектов применяется режим дежурного отопления, который предусматривает снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время. Это позволяет снизить потребление тепловой энергии до 25%. В отчетный период сэкономлено потребление тепловой энергии в размере 115 Гкал. В результате проведенной оптимизации расходов электроэнергии в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" экономия с начала года составила 8 308 тыс. кВт*ч.

Автомобильная техника АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС. Система позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. С начала года в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено около 71,49 тонн условного топлива.