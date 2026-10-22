Работы по ликвидации последствий перелива сточных вод в бассейнах рек Пыж и Мулянка завершены
Работы по ликвидации последствий перелива сточных вод в бассейнах рек Пыж и Мулянка завершены, сообщает РБК Пермь.
По данным "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", сейчас ведется разработка технического задания и обследование рек и их берегов. Это необходимо, чтобы определить масштаб предстоящих работ по реабилитации водных объектов. Сроки их завершения не уточняются.
Напомним, разлив нефтепродуктов в Перми произошел в ночь на 18 июля. Загрязнение сначала попало в реку Пыж, а затем распространилось вниз по течению Мулянки.
Причиной загрязнения рек Мулянка и Пыж стала аномально дождливая погода. Очистные сооружения "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" не справились с нагрузкой и их частично очищенные сточные воды перелились в водоемы
28 июля власти Прикамья решили проработать вопрос создания комплексной программы реабилитации и оздоровления рек Пыж и Мулянка с привлечением "ЛУКОЙЛ-ПНОС".