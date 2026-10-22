ВСУ потеряли БПЛА на $1 млн из-за ограничений работы военной спутниковой связи

Вооружённые силы Украины потеряли БПЛА на $1 млн. Причина – ограничения работы военной спутниковой связи Starshield.

Украина до сих пор не знает, почему внезапно отключился военный спутниковый интернет-сервис, близкий к Starlink. Высокопоставленный украинский военачальник рассказал The New York Times, что на прошлой неделе десятки его боевых беспилотников направлялись к российским военным объектам, когда начались перебои со связью.

По словам военачальника, беспилотники потеряли связь с пилотами на земле через спутниковый интернет-сервис Starshield, финансируемый Пентагоном. По его словам, многие беспилотники просто упали на землю. Из-за этого его подразделения потеряли вооружение на $1 млн.