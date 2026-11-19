Трамп усомнился в целесообразности расходов на военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп выразил сомнения в целесообразности для "коалиции желающих" продолжать тратиться на военную помощь Украине. Об этом он заявил участникам встречи по телефону, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.

На встрече в Берлине присутствовал спецпосланник президента США Джаред Кушнер. В это время ему позвонил Трамп, который сначала положительно высказался о переговорах с лидерами России и Китая, после чего звонок был переведен на "громкую связь", а телефон поднесен к микрофону. Как сообщает издание, президент Америки резко поставил под сомнение целесообразность дальнейшего выделения миллиардов долларов со стороны "коалиции желающих" на военную поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф направляются в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по украинскому урегулированию.