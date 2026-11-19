Мерц допустил постепенное снятие санкций против России

Санкции с России могут постепенно снимать по мере урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил Канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как передает его слова издание Stern, когда Украина получит возможность продолжать "европейский путь", а также помощь в восстановлении, будет "возможна и постепенная отмена санкций против России".

Ранее на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне президент Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало для России большим стимулом. Оно подстегнуло страну последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.