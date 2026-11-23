В свердловской полиции заявили о снижении зарегистрированных преступлений на 12,2%

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений за 10 месяцев 2026 года.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы полицейского Главка Валерий Горелых, характеристика состояния криминогенной обстановки в период с января по октябрь свидетельствует о том, что наблюдается снижение количества зарегистрированных противоправных эпизодов на 12,2%, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 22%. Кроме того, по его сведениям, в результате предпринятых органами внутренних дел мер общее число противоправных деяний против личности сократилось на 11,2%, убийств и покушений на убийство – на 21,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 2,7%.

Уменьшилось количество разбоев на 28,2%, краж – на 17,5%, в том числе квартирных – на 10,3%, краж транспорта – на 42,8%, угонов – на 16,7%. Зафиксировано на 16,1% меньше различного рода ЧП на улицах, площадях, в парках и скверах, чем годом ранее. Число уличных разбоев сократилось на 26,9%, грабежей – на 22,2%, краж – на 24,8%.

Раскрыто на 4,2% больше преступлений прошлых лет. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 12,9%, наркотического – на 37%, ранее судимыми – на 20,5%, несовершеннолетними или при их соучастии – на 23,7%. Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 46% меньше преступлений, в отношении указанной категории – на 16,7%.

"За отчетный период по расследованным уголовным делам из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 904 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ. Число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 5,6%, количество погибших в них людей – на 13,4%, раненных – на 7,5%. При этом дорожно-транспортных происшествий при участии водителей в состоянии опьянения снизилось на 27,7%, погибших в них – на 35,4%, раненных – на 23,5%. Зафиксировано снижение на 46,2% числа дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель детей. Свердловский гарнизон ОВД во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности на вверенной территории и контроля за оперативной обстановкой. Об окончательных результатах работы в данном направлении за полный 2026 год проинформируем общественность и СМИ дополнительно в начале 2027 года, когда в главке состоится расширенное заседание коллегии", - отметил полковник Горелых.