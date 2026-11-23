Nvidia выбыла из ТОП-3 компаний с крупнейшей капитализацией

Nvidia на фоне скандала с её экс-главой Дженсеном Хуангом выбыла из ТОП-3 компаний с крупнейшей капитализацией. Она опустилась на четвёртое место.

По итогам торгов 20 ноября акции Nvidia подешевели на 14%, до $125,53 за акцию. Капитализация, таким образом, составила $3,03 трлн. В результате разработчик опустился на четвертое место в списке крупнейших компаний мира. До объявления об отставке Хуанга, по итогам 11 ноября, капитализация Nvidia составляла $4,195 трлн, тогда она занимала второе место, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Nvidia информации о возможных поставках передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай. Министр финансов страны Скотт Бессент сообщил, что власти связались с временным руководством компании, ведущими членами совета директоров и их юристами. Руководству страну "действительно нужны ответы".