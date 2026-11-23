Председатель свердловского отделения "Яблока" объявлен в розыск

Председатель свердловского отделения партии "Яблоко" Максим Петлин объявлен в розыск.

Информация о розыске Петлина опубликована в базе данных МВД России. Сообщается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сама статья не уточняется.

Напомним, минувшей весной в Екатеринбурге правоохранители наведались к председателю свердловского отделения "Яблока" и его сторонникам. Были проведены оперативные мероприятия. Сообщалось, что может быть возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма". Самого Максима Петлина задерживать тогда не стали.

Вскоре после этого свердловская молодежная организация "Яблока" объявила о роспуске "в связи с прошедшими событиями".