Калининград не останется в изоляции: строятся два железнодорожных парома

Премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил, что на строительство двух железнодорожных паромов для Калининградской области направят около 50 млрд рублей. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния и бюджета.

Глава правительства объяснил, что из‑за особого расположения региона любые сбои в перевозках сильно мешают работе местных предприятий. Новые паромы помогут держать поставки грузов стабильными. Проект уже включили в список приоритетных инфраструктурных инициатив.