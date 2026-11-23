Нефтепродукты выходят из-под земли рядом с жилыми домами в Краснокамске

Нефтепродукты выходят из-под земли рядом с жилыми домами в Краснокамске. Об этом сообщил депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, с такой ситуацией столкнулись жители улицы Победы в Краснокамске. Депутат направил запрос в администрацию округа и получил официальный ответ.

"Нефтепродукты вытекают из старой скважины № 35. Природоохранная прокуратура установила, что при закрытии нефтяных скважин были допущены нарушения. Проблема касается не одной скважины. Под вопросом состояние еще девяти", — говорится в сообщении.

Прокуратура через суд требует обязать Роснедра проверить и привести в безопасное состояние все 10 скважин, а администрацию Краснокамского округа организовать восстановление пострадавших земель.



Если суд удовлетворит требования, на работы со скважинами отведут один год, а на восстановление земель — до трех лет после вступления решения в силу. Следующее судебное заседание — 7 декабря.