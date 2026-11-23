В Новосибирской области ВАЗ врезался в "КамАЗ" с бетономешалкой

Два человека погибли в ДТП в Барабинском районе Новосибирской области. Утром 23 ноября легковой автомобиль ВАЗ‑2107 столкнулся с грузовиком "КамАЗ", на котором была установлена бетономешалка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель и пассажир ВАЗа (обоим на вид около 60 лет) погибли до приезда скорой помощи - об этом рассказали в канале Госавтоинспекции в мессенджере "Макс".

Авария случилась в 09:50 по местному времени (05:50 мск) на 5‑м километре трассы К‑23 между Куйбышевом и Барабинском. Как пишет издание 360.ru, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. На ВАЗе стояли летние шины - этот момент могут учесть при выяснении причин аварии.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС и следственно‑оперативная группа. Специалисты осматривают участок, фиксируют следы и собирают данные. Им предстоит разобраться, почему произошла авария, и подтвердить личности погибших.

Ранее ночью 21 ноября на 123‑м километре трассы "Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское" перевернулся автобус маршрута № 523, следовавший из Екатеринбурга в Буланаш: примерно в 23:40 водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась; в салоне находились девять человек - никто не пострадал.