Мужчина погиб в селе Брянской области при атаке БПЛА

Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"В селе Брахлов Климовского района из-за варварской атаки украинского беспилотника погиб местный житель, 65-летний мужчина", - написал глава региона в Telegram-канале.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено девять БПЛА самолетного типа, уточнил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в Брянской области 70-летний мужчина погиб в результате детонации взрывоопасного предмета. Предположительно, местный житель подорвался на БПЛА при попытке разбора вражеской техники.