Guardian: ЕС может быть парализован по итогам выборов 2027 года

Европа входит в период масштабных и важных выборов в ряде стран, которые могут подорвать основы ЕС и фактически парализовать его ключевые направления политики, пишет The Guardian.

С конца 2026 года по конец 2027 года пройдут выборы в крупных странах ЕС: Испании, Франции, Польше, Италии, а также в Финляндии, Греции, Словакии, Эстонии и региональные выборы в Германии. В Испании коалиция Педро Санчеса может уступить правым; во Франции фаворитом президентской гонки является Марин Ле Пен; в Польше националисты могут сместить либеральное правительство Дональда Туска; в Италии Джорджа Мелони может переизбраться, а давление противников Украины может ужесточить позицию страны.

По мнению экспертов, этот цикл может привести к опустошению или вообще краху европейского проекта. Если к евроскептическим лидерам примкнут Франция, Испания и Польша, в ЕС сформируется "блокирующее меньшинство". Это может парализовать переговоры по бюджету, расширению ЕС, помощи Украине и интеграции в сферах обороны, энергетики и финансов.

Росту популярности правых способствуют экономически проблемы, старение населения и рост стоимости жизни, отмечает издание. Правые партии, поддерживаемые уже каждым четвертым избирателем, резко критикуют миграцию, сомнительный "зеленый переход" и другие либеральные постулаты.