Германия изменила тактику переброски танков в Литву

Германия изменила план переброски танков в Литву, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией, сообщает Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Руководство НАТО и Германии решило отказаться от передвижения бронетехники колоннами вблизи границы с Белоруссией. Вместо марш-броска через территорию Польши технику для учений Grand Eagle 26 отправят железной дорогой. В министерстве обороны Германии заявили, что переход на железнодорожный транспорт является обычной практикой, которую необходимо отрабатывать на случай чрезвычайных ситуаций.

Недавно стало известно, что около 5 тыс. немецких военнослужащих будут размещены в Литве, у границы с Белоруссией. Как заявлял министр обороны Литвы Робертас Каунас, подготовка к этому идет с опережением графика. Литва будет рада видеть немецких солдат. При этом министр обороны Германии Борис Писториус признал, что полностью укомплектовать бригаду бундесвера добровольцами, скорее всего, не получится, многих придется отправлять принудительно.