Мишустин утвердил план развития кадетского образования

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал план развития кадетского образования в России. На совещании с заместителями он отметил, что такая подготовка молодежи уже много лет помогает ребятам выбирать путь службы Отечеству - и в армии, и на гражданской службе.

Сейчас в стране работает больше 600 кадетских учреждений, в них учатся свыше миллиона ребят. Новый план задает общие правила для всех таких организаций, помогает выстроить единые учебные программы и внедрить лучшие методы преподавания. Всего в плане - более 20 мероприятий.

Уже к марту 2027 года чиновники подготовят проект кодекса кадетской чести - он станет нравственной опорой для воспитанников. К концу мая планируют разработать типовые образовательные программы для кадетских корпусов и классов.

Мишустин надеется, что благодаря этим шагам больше молодых людей захотят служить стране и защищать ее интересы.