Politico: В ЕС полны оптимизма из-за предложения США дать Киеву "натовские" гарантии

Предложение переговорной группы президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии коллективной обороны по образцу статьи 5 НАТО вызвало большой оптимизм у ряда европейских партнеров Киева, пишет Politico. Чиновники видят в этом возможный сдвиг в позиции Вашингтона, хотя опасаются высокой цены такого соглашения.

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Серьезность инициативы подтверждается тем, что идея обсуждалась американской делегацией в течение нескольких месяцев. По данным Politico, ранее велись и кулуарные дискуссии о французском предложении о полноправном членстве Украины в НАТО. Помощник президента Франции отметил, что США движутся в правильном направлении, но призвал Белый дом предоставить Украине полноценное членство, так как доверие к альянсу строится на статье 5. Считается, что она обязывает все страны альянса защищать одну страну при нападении на нее, хотя такого обязательства в ней нет.

Европейский чиновник, близкий к переговорам, заявил о прогрессе в вопросах безопасности. Ранее посланник Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что предоставление гарантий по типу статьи 5 является "очень серьезным шагом" для США.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность предоставления Украине гарантий, фактически воспроизводящих членство в НАТО, подчеркнув, что любые военные объекты и силы на подконтрольных Киеву территориях станут законными целями для России.