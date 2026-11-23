Правительство поддержало проект о создании охранных зон для природных заказников

Правительство России с условием доработки поддержало законопроект, устанавливающий охранные зоны для государственных природных заказников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Напомним, изменить предлагается закон "Об особо охраняемых природных территориях". Сейчас охранные зоны устанавливаются для заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы. Лидер фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов и его однопартиец, зампред комитета по экологии Анатолий Грешневиков предложили дополнить этот перечень государственными природными заказниками. Они подготовили соответствующий законопроект.

Инициатива разработана после вызвавшего резонанс законопроекта Минприроды, который позволяет изменять границы ООПТ для строительства "объектов федерального значения", сообщил изданию Грешневиков. Госдума одобрила проект министерства в первом чтении в марте.



Охранные зоны создадут дополнительную защиту для заказников, считает член объединения ученых и экологов "Экспертный совет по заповедному делу" Михаил Крейндлин.

Закон об охране окружающей среды содержит общий запрет вредить охраняемой природе, но при этом не уточняет, что именно нельзя делать с заказниками, отмечает зампредседателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган. Режим заказника действует только в его границах, а за ними можно установить производство или полигон отходов, говорит он. "Выбросам и стокам граница заказника не помеха", – добавил Коган. Охранная зона определит ограничения заранее, чтобы инвестор выбрал другое место, считает депутат.