В Екатеринбурге завершился чемпионат России по паделу: победители

В Екатеринбурге завершился крупнейший в истории чемпионат России по паделу. Турнир впервые прошел за пределами Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, чемпионат стал самым массовым по количеству участников. За семь дней на корты Падел-арены РМК вышли 240 спортсменов из 29 регионов страны.

"Всю неделю проходили замечательные игры и много эмоций. Падел – это интересный и динамичный вид спорта. Уверен, что всем понравилась организация. Спасибо Федерации падела России и РМК за турнир", - отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Первые матчи состоялись в понедельник, 16 ноября. Одним из главных событий чемпионата стало открытие турнира с выступлением специального гостя – певицы Seville из группы Artik & Asti. Примечательно, что 19 ноября артистка отметила день рождения. Гости арены поздравили певицу, а Seville задула свечи на праздничном торте прямо на сцене Падел-арены РМК.

Всего за дни чемпионата арену посетили более 4 тысяч человек. Представители Академии падела РМК вышли в финалы в обеих категориях – женской и мужской. Алёна Васильева вместе с напарницей Гретой Мокроусовой из Москвы уступила первым ракеткам России Вилене Петровой и Владе Кутузовой со счётом 1:6, 4:6. Для представительниц Санкт-Петербурга это уже второй подряд титул чемпионок страны.

В мужском финале Свердловскую область и Академию падела РМК представила пара Дмитрия Мягкова и Максима Колобова. Примечательно, что Мягков встретился на корте с Петром Мальцевым из Москвы, с которым в 2025 году уже становился чемпионом России.

В напряжённом финале преимущество оказалось на стороне представителей Свердловской области. Несмотря на сопротивление Петра Мальцева и Семёна Батина, Дмитрий Мягков и Максим Колобов одержали победу и стали чемпионами страны на домашней арене. Для Колобова это первый титул чемпиона России, а Мягков завоевал его во второй раз.

"Хотел бы поблагодарить руководство региона, Русскую медную компанию за организацию замечательного праздника. Проведение – на высоте. Отдельные слова благодарности нашим спортсменам. Болельщики довольны. Надеюсь, что наше сотрудничество с регионом будет продолжаться", - отметил на церемонии закрытия чемпионата президент Федерации падела России Алексей Золотарев.

"Мы рады, что получилось показать хорошую игру. Спасибо Федерации падела России, РМК и Игорю Алексеевичу Алтушкину за возможность играть турниры на такой арене. В России и мире нет таких соревнований. И конечно, благодарим всех, кто нас поддерживал", - сказал Максим Колобов.

Общий призовой фонд чемпионата составил 5,4 млн рублей. Из них 2 млн рублей выделила Федерация падела России, ещё 3,4 млн рублей – основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин. Кроме того, победители и призёры получили специальные подарки: iPhone 18, ракетки Lamborghini, Apple Watch Ultra 3 и наушники Apple.