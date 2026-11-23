Музей «Уралкалия» в лауреатах Национальной премии «Корпоративный музей»

Музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал лауреатом VIII Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Развитие территорий» и получил диплом II степени в номинации «Музейный видеопроект».

Всего в программе Национальной премии участвовало 100 музеев из 60 городов страны, которые представили 151 проект.

В номинации «Развитие территорий» победил проект «От прошлого к будущему». Его цель: на платформе научных достижений и исторического наследия выстраивать диалог с молодым поколением Верхнекамья и прививать жителям Березников и Соликамска уважение к сложившимся традициям.

Видеопроект «Неизвестное об известном» занял второе место в номинации «Музейный видеопроект». Это серия видеороликов о важных событиях и неизвестных фактах, связанных с калийной отраслью и историей компании. Проект приурочен к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей и направлен на расширение знаний жителей Пермского края, Березников и Соликамска о его значении, технологиях добычи и людях, стоявших у истоков.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отметила: "Победа проектов музейно-выставочного центра «Уралкалия» в Национальной премии — это признание системного подхода к сохранению истории калийной промышленности и традиций, трансляции корпоративных ценностей. Для городов присутствия музей стал точкой притяжения и важным элементом локальной идентичности: здесь проходят экскурсии для школьников, встречи с ветеранами, через знаковые события реализуются многочисленные проекты. Уникальность экспозиции — в сочетании подлинных экспонатов, личных историй сотрудников и современных мультимедийных решений. Мы продолжим развивать музей как пространство диалога поколений и площадку для социальных инициатив".

Краткая справка. В 2025 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал лауреатом в номинации «Корпоративная социальная ответственность» и дипломантом в номинации «Музейное мероприятие». В 2024 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал победителем в номинации «Лучший музейный интернет-проект» и дипломантом в номинации «Развитие территорий». В 2023 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» победил в номинациях «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» и «Лучший корпоративный музей». В 2022 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал победителем в номинациях «Общественное признание», «Развитие кадрового потенциала», «Открытие года».