В Челябинске сотни домов остались без тепла

В Челябинске из-за аварии несколько сотен домов остались без отопления.

Из-за повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго" в Металлургическом районе, в 4.30 утра произошло частичное отключение электро- и теплоснабжения, последнее прекращено в нескольких сотнях многоквартирных и частных домов, различных социальных объектах в северной части Металлургического района.

По состоянию на 9.00, электроснабжение района восстановлено в полном объёме. Благодаря относительно тёплой погоде, температура в домах и социальных учреждениях находится в нормативном состоянии, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.