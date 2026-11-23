Медведев призвал Киев и его спонсоров помнить, когда Россия обязана применить ЯО

Россия вправе использовать все средства для обеспечения нацбезопасности, включая ядерное оружие, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что российская ядерная доктрина очерчивает круг ситуаций, когда Москва не просто вправе, а обязана применить ядерное оружие, Киев и его союзники должны помнить об этом.

Он добавил, что прямой необходимости в применении Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине пока не возникало, несмотря на то, что Киев и страны Запада уже создавали для этого формальные поводы.

Вместе с тем Медведев обратил внимание, что условия перехода Москвы к применению ядерного оружия прямо и недвусмысленно установлены.

"У киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие. Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем", - подчеркнул зампред Совбеза в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности".

На прошлой неделе в ходе саммита АТЭС Россия, Китай и США договорились не развязывать ядерную войну. Главы трех государств подтвердили, что в ней не может быть победителей. В принятой декларации о мире говорится, что три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.