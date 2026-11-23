В России может стать дешевле прочный алюминий для авиации и судостроения

В России может стать дешевле прочный алюминий для авиации и судостроения. Решение нашли учёные из Томска.

Томские ученые выяснили, сколько именно упрочняющих добавок нужно добавлять в алюминий, чтобы металл стал прочнее и пластичнее. Исследователи определили "окно эффективности": если добавки слишком мало, улучшения не происходит, а если слишком много – металл становится хрупким и ломается

Для получения высокопрочных алюминиевых сплавов в металл добавляют легирующие компоненты, в том числе редкоземельные металлы, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.