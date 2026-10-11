Медведев сообщил, кто и что приближают победу в СВО

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что именно приближает победу России в специальной военной операции (СВО).

"Киевский ублюдок будет и дальше усиленно доить европейских дегенератов, высасывая огромные деньги и новое оружие. А Трамп? Он никогда не меняет позицию, мы-то хорошо знаем. Так что те, кто излишне обрадовался, просто возьмите себя в руки. Только наши парни, баллистика и "Герани" приближают победу", - написал Медведев в своём канале в "Максе".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент.

"Я думаю, Украине нужен новый лидер, способный договариваться. Почему-то Зеленский никогда не идет на сделки", - сказал Дональд Трамп журналистам.

Политик добавил, что Владимир Зеленский хочет "создавать проблемы для всего мира", нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.