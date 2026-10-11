В России нарушена работа сервисов "Яндекса"

"Яндекс" предупредил о сбоях в работе различных своих сервисов.

К примеру, нарушена работа "Яндекс Пэй". До этого были трудности с вызовом такси через "Яндекс Go", пишет РИА Новости.

8 октября в рязанском Сасово после "инцидента, затронувшего часть инфраструктуры" дата-центра "Яндекса", была полностью остановлена его работа. По данным компании, случился пожар. Пострадавших нет. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночного налета были сбиты два БПЛА. 9 октября схожая ситуация случилась в Калужской области.