Егор Корнев побил мировой рекорд в баттерфляе

Российский пловец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он проплыл 50 метров баттерфляем за 21,28 секунды - это быстрее результата швейцарца Ноэ Понти, который в 2024 году показал 21,32 секунды на чемпионате мира.

Егору Корневу 22 года. В 2025 году он выиграл золото в комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира и взял серебро в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем.

В 2026 году спортсмен трижды побеждал на чемпионате Европы.