В Москве суд освободил посредника по делу о бронежилетах для Минобороны

Мосгорсуд изменил приговор директору по организационному направлению компании "КонцептАвиапром" Вячеславу Портянникову. Ранее он был наказан семью годами колонии строгого режима за посредничество при передаче взяток на 220 млн руб.

Суд постановил считать наказание условным и освободил его из-под стражи, следует из апелляционного определения, имеющегося в распоряжении РБК. По версии следствия, деньги предназначались сотрудникам Минобороны за одобрение поставки в армию более 30 тыс. некачественных бронежилетов производства ГК "Пикет".

Осенью 2025 г. в Москве вынесен приговор генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову. Решение принял Мещанский райсуд. Есипов получил девять лет и штраф в 800 тыс. руб. Также удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд руб.