Трамп счёл, что Украине нужен новый президент

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине нужен новый лидер.

"Я думаю, Украине нужен новый лидер, способный договариваться. Почему-то Зеленский никогда не идет на сделки", - сказал Дональд Трамп журналистам.

Президент США добавил, что Владимир Зеленский хочет "создавать проблемы для всего мира", нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет "Ъ". По данным РИА Новости, с Трампом согласился бизнесмен Илон Маск.

"Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера", - написал Маск на своей странице в X.