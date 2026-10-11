В Екатеринбурге определили нового чемпиона мира по боксу

В Екатеринбурге завершился Вечер бокса RCC Boxing Promotions, в карде которого разыграли сразу семь мировых титулов.

Главным событием турнира стал бой за титул временного чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе. Претендентами на один из главных поясов планеты стали два российских боксера Заур Абдуллаев и Харитон Агрба.

Бой продлился все 12 раундов. Мнение судей о победителе разделилось. Счет на записках выглядел так: 117:111 Абдуллаев, 117:111 Агрба, 115:113 Агрба. Раздельным решением победу забрал Агрба.

Следующий бой Харитона состоится в начале 2027 года. Об этом заявил генеральный директор промоутерской компании RCC Герман Титов: «Агрба был точнее, Заур хоть и был агрессором, шел вперед, но пережидал. Не знаю, кто ему мешал работать так, как он работал 11-12 раунды. Реванш возможен, но, я думаю, что уже на более высоком уровне. Харитону сейчас нужно стать основным чемпионом, а Зауру сначала пройти какой-то отборочный бой. Ориентир — начало следующего года».

Еще шесть поясов разыграли в финалах Гран-при RCC в полусреднем и среднем весах.

Никита Кузьмин финишировал Андрея Степанова за 30 секунд до конца боя и завоевал сразу три пояса — RCC, WBA Gold International и IBF Asia.

Такие же титулы завоевал Александр Зырянов, когда по итогам всех раундов разобрался с Магомеднури Магомедовым.

Новый турнир состоится уже в следующую субботу на УГМК-Арене. Это будет коллаборация лиги RCC и американской организации Karate Combat. Возглавит международное шоу бой за титул чемпионом мира между Ильясом Хамзиным и легендой кикбоксинга Александром Косма.