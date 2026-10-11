ВСУ атаковали дата-центры "Яндекса" во Владимире

ВСУ атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире.

Работа объекта была остановлена. Пользователи приложений компании в России, Казахстане и Киргизии жалуются на сбои, пишет "Ъ".

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём telegram-канале сообщил, что атакована инфраструктура в пригороде Владимира. Возник пожар. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тыс. жителей. Вскоре удалось восстановить подачу электроэнергии на 80%.