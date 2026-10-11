Армия России разгромила в Одессе дата-центр "Тенет"

Армия России ударила на Украине по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, работающим на ВСУ.

Уничтожен дата-центр "Тенет" в Одессе, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. В порту Черноморск потоплен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, сообщает Минобороны России.

8 октября в рязанском Сасово после "инцидента, затронувшего часть инфраструктуры" дата-центра "Яндекса", была полностью остановлена его работа. По данным компании, случился пожар. Пострадавших нет. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночного налета были сбиты два БПЛА. 9 октября схожая ситуация случилась в Калужской области.