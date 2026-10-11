В Саудовской Аравии атакован аэропорт Эр-Рияда, есть пострадавшие

В Саудовской Аравии атакован аэропорт столицы страны, Эр-Рияда.

"Главное управление гражданской авиации объявило о том, что сегодня, 11 октября <...>, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся новому нападению", - приводит ТАСС заявление управления гражданской авиации королевства, опубликованном в X.

Из-за нападения "есть пострадавшие, в настоящее время в координации с компетентными органами завершается оценка ущерба и проверка безопасности объектов".