Основатель "Рыбаря" вернулся в Россию

В Россию вернулся основатель telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Он, его жена Валерия и трое коллег прилетели в Россию на рейсе Air Serbia Белград - Москва ночью 11 октября. По мнению Звинчука, пример их освобождения – "один из немногих случаев, когда и государство, и частные структуры сработали слаженно". По словам Звинчука, изъятую при задержании технику группе не вернули, пишет "Ъ".

Операция силовиков прошла утром 9 октября. Среди задержанных оказалась жена Звинчука и трое его соратников. Власти связывали задержания с подозрениями в "гибридной деятельности" по распространению "российской пропаганды" и "иностранного информационного влияния". Команда проекта "Рыбарь" сообщила, что Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне планировали съемки Цетинского монастыря, на что у них было соответствующее разрешение.

Михаил Звинчук - создатель telegram-канала "Рыбарь", который специализируется на военной и международной аналитике. В 2024 г. Госдеп США назначил награду в $10 млн за информацию о местонахождении блогера, обвинив его во вмешательстве в выборы. В конце 2025 г. Британия ввела против него санкции.