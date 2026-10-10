Финляндия хочет запретить россиянам туристические визы

Премьер‑министр Финляндии Петтери Орпо собирается предложить на заседании Европейского совета полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Об этом он рассказал в эфире программы "Ykkösaamu" на Yle, пишет "Ъ".

Орпо объясняет идею заботой о безопасности. Он считает, что Россия привлекает людей с криминальным прошлым, чтобы устраивать диверсии в Европе. По его мнению, цель таких действий - подорвать единство Запада и ослабить поддержку Украины. Премьер говорит, что финские спецслужбы видят эти угрозы и считают их реальными.

Еще Орпо переживает из‑за того, что в некоторых странах ЕС набирают силу праворадикальные партии с пророссийской позицией. Он не исключает, что в одной из стран Евросоюза к власти может прийти пророссийское правительство. При этом Орпо подчеркивает: в самой Финляндии такие партии влияния почти не имеют.

Страны Балтии и ряд северных государств поддерживают идею Хельсинки и давно выступают за более жесткие визовые правила для россиян в ЕС. А Еврокомиссия планирует до конца 2026 года предложить странам союза новые правила: они сделают выдачу шенгенских виз гражданам недружественных государств сложнее.