В России пока не выявили случаев заражения штаммом PJ.2.1

Роспотребнадзор сообщил, что в конце октября в России не зафиксировали случаев заражения штаммом PJ.2.1, но специалисты не исключают, что вирус мог распространяться незаметно. По оценке ВОЗ от 19 ноября, дополнительный риск для населения остается низким, однако данных для окончательных выводов пока недостаточно.

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов из Пермского Политеха объяснил "РГ", что PJ.2.1 - это новая мутация вируса SARS‑CoV‑2. Ученые выяснили: несмотря на большое количество изменений, вирус не стал заметно лучше обходить иммунную защиту. При этом он эффективнее связывается с рецептором ACE2 - это может повышать вероятность заражения. Как такая особенность влияет на тяжесть болезни, специалисты еще изучают.

У штамма нет уникальных симптомов: люди сталкиваются с теми же проявлениями, что и при других вариантах коронавируса - болью в горле, температурой, головной и мышечной болью, слабостью, трудностями с концентрацией. Точно определить, какой штамм вызвал болезнь, можно только с помощью обследования.

Валерий Литвинов советует при появлении симптомов обращаться к врачу - специалист при необходимости назначит ПЦР-тест. Повышенную осторожность стоит соблюдать людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Если состояние резко ухудшается, появляется нарастающая одышка или спутанность сознания, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.