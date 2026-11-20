Алиханов заявил о важности сохранения производственного потенциала СУБРа

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов совершил рабочую поездку в Свердловскую область. Визит министра прошел после обращения РУСАЛа к премьер-министру Михаилу Мишустину о возможной временной консервации.

Напомним, о вероятной консервации СУБРа, Богословского алюминиевого завода (БАЗ), Уральского алюминиевого завода (УАЗ) и Пикалевского глиноземного завода стало известно в конце августа. РУСАЛ объяснял инициативу убыточностью сырьевого блока. Теперь Алиханов приехал в Свердловскую область разбираться в ситуации на месте.

Как сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ, рабочая программа министра началась с посещения Богословского алюминиевого завода, который занимается производством глинозема. Также он осмотрел производственные мощности АО "Севуралбокситруда" (СУБР), одного из крупнейших производителей бокситов в России.

Здесь Антону Алиханову продемонстрировали планы модернизации действующих шахт по добыче бокситовой руды, которая является основным сырьем для производства алюминия. Глава Минпромторга также ознакомился с работой шахты "Кальинская" глубиной порядка 1,2 тысячи метров.

"СУБР является градообразующим предприятием Североуральска. С учетом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек. В 2025 году здесь добыли 1,675 млн тонн бокситов. Это второй по величине объем добычи в нашей стране. Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников", - отметил Алиханов по итогам визита.