На "Пушкинской карте" стало на 300 рублей больше

Власти увеличили лимит "Пушкинской карты" на 300 рублей - эти деньги разрешают тратить на билеты в кино. Как рассказали в Министерстве культуры РФ, общий лимит теперь составляет 5300 рублей, а потратить добавленные средства надо до конца текущего года. Изменения закрепили в постановлении правительства России.

Раньше лимит был 5000 рублей. Снять деньги с карты нельзя, а если к концу года останутся неиспользованные средства - они сгорят и не перейдут на следующий год.

С начала 2026 года активнее всего "Пушкинскую карту" оформляли 17‑летние подростки - свыше 1,15 млн карт; на втором и третьем местах - 16‑летние (1,12 млн) и 18‑летние (1,06 млн). Всего выпущено более 7,8 млн карт, и сейчас ею пользуется каждый второй молодой человек в возрасте 14-22 лет.