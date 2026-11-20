Определены восемь регионов России, где протестируют доставку грузов дронами

Минтранс определил восемь регионов России, где протестируют доставку грузов дронами

Итоги конкурсного отбора представили на форуме "Транспорт России". В пилотный проект вошли Югра, Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области, Ямал.

На выбранных маршрутах будут отрабатывать регулярную доставку продуктов, посылок, лекарств и других грузов. Особое внимание уделят труднодоступным населённым пунктам, где беспилотники могут стать дополнительным способом снабжения.

Для мониторинга полетов задействуют систему идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Она позволит оценивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность перевозок. Проект продлится до конца 2027 г. Его результаты помогут сформировать единые подходы к организации беспилотной доставки и определить условия для её дальнейшего масштабирования по стране, сообщает пресс-служба Минтранса.