Константинопольский патриархат написал устав "незалежной церкви" украинских раскольников

Синод Константинопольского патриархата подготовил проект устава будущей "церкви" украинских раскольников, которую он же и признает "автокефальной". Об этом говорится в официальном коммюнике, принятом по итогам заседания Синода и опубликованном на сайте патриархии.

Также на Фанаре заявили, что "объединительный собор" раскольников пройдет в декабре и его возглавит митрополит Галльский Эммануил. На этом "соборе" будет избран глава объединенной организации, которая будет называться "Православная церковь на Украине". Ему и вручит свой "томос" Константинопольский патриарх Варфоломей.

Отметим, что, согласно православному догмату о единственности Церкви, все альтернативные ей сообщества являются раскольничьими. Собор епископов канонической УПЦ 13 ноября принял решение о невозможности объединяться с ними.

РПЦ заявила, что, согласно правилам Вселенских Соборов, Константинопольский патриархат, присоединившись к расколу, сам ушел в раскол. Действия Фанара не поддержала ни одна поместная церковь, а Польская и Сербская на своих соборах отвергли легализацию им раскольников. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.