Порошенко велел агитировать школьников за "автокефалию"

В школах Николаева поручено провести мероприятия в поддержку "предоставления томоса Украине" и обеспечить максимальное количество учащихся. Такое письмо поступило начальнику Управления образованием Николаевской области от главы администрации Заводского района города, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, разместивший скан документа.

В письме говорится о поручении украинского президента Петра Порошенко и областной администрации. На мероприятия должны быть свезены ученики 10-11 классов со всей области, а им будут рассказывать о "томосе для Украины и вкладе президента Петра Порошенко в развитие христианства на Украине".

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Бердянске выявили заказной характер акции "сторонников автокефалии". Подобные акции "трудовых коллективов" стали проходить по всей Украине. Так, "автокефалией" озаботился профсоюз КП "Теплоснабжение Одессы", который подписал соответствующее обращение. Местное издание "Таймер" пишет, что это первое публичное обращение профсоюза за весьма долгий срок. В частности, когда на предприятии несколько месяцев не выплачивали зарплату, профсоюз не проявлял подобной активности.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает, что акции "общественности" имеют целью оказать психологическое давление на иерархов, чтобы они стали участниками "объединительного собора" раскольников. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация. Порошенко также неоднократно подчеркивал, что для Украины это вопрос политики.