"Порошенко кричал в трубку: "Какие каноны!?" Что известно о несостоявшейся встрече с епископатом УПЦ

Телефонный разговор украинского президента Петра Порошенко с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием по поводу несостоявшейся накануне встречи получился очень эмоциональным. Порошенко "настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев". Он в ультимативном тоне требовал согласиться на создание "незалежной церкви", а в ответ на комментарий митрополита Онуфрия в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: "Какие каноны?!", сообщает источник "Вестей" в УПЦ.

Как сообщало Накануне.RU, 13 ноября Порошенко так и не явился на встречу с епископатом УПЦ в Киево-Печерскую Лавру. Однако поздно вечером к нему в "Украинский дом" приехали три иерарха УПЦ. На сайте президента информации об этом нет, но СМИ сообщают, что это были митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко, митрополит Винницкий и Барский Симеон (считается протеже Порошенко и главным кандидатом на пост главы "незалежной "церкви"), а также архиепископ Львовский и Галицкий Филарет или же архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

"Между украинской церковью и украинским национализмом эти люди выбрали национализм", – сказал член синодальной Библейско-богословской комиссии РПЦ протоирей Андрей Новиков, выразив уверенность, что в УПЦ их никто не будет преследовать. Тайную встречу в "Украинском доме" он назвал "типичным проявлением трусости и подлости" Порошенко, пишет "Взгляд".

На Соборе епископов в Лавре было 83 иерарха из 90. Драбинко сразу по указанию Порошенко поехал в "Украинский дом". Еще 6 архиереев не приехали в Киев. Из них трое болели, но прислали письмо с выражением поддержки Онуфрия, двое были за границей, а один не смог приехать по техническим причинам. Решение Собора о невозможности участвовать в создании "незалежной церкви" не подписал только один из 83-х - митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он убеждал архиереев поехать к Порошенко в "Украинский дом" и вообще пойти на компромисс с властью. Однако его позиция получила жесткую публичную критику со стороны огромного количества архиереев УПЦ.

"В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально "поплыл": он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки относительно того, собирается или нет Симеон покидать каноническую УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя", - сказал источник.

После тайной встречи трех иерархов с Порошенко под охраной нацгвардии пресс-секретарь последнего Святослав Цеголко заявил, что они якобы жаловались на "беспрецедентное давление Москвы". Комментариев самих иерархов не было.

При этом украинские СМИ и власть постоянно используют подмену понятий, говоря об "объединении церквей" в одну "незалежную". На самом деле на Украине давно существует единая поместная церковь (УПЦ), но она не устраивает власти тем, что исторически связана с русским православием, а канонически - с Московским патриархатом. Другие сообщества не являются церквями и не признаны таковыми никем, в том числе Константинопольским патриархатом, который только принял в общение их членов. Этим и объясняется желание Фанара непременно перетащить значительную часть архиереев канонической УПЦ в новую "церковь", без чего последняя будет просто новым раскольничьим сообществом, склеенным из двух старых - "автокефалов" и "филаретовцев". Такое условие поставил патриарх Варфоломей Петру Порошенко.

Украинские эксперты ожидают, что после несостоявшейся встречи отношение Порошенко к УПЦ ужесточится и он начнет продвигать антицерковные законопроекты.