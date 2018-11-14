"Порошенко кричал в трубку: "Какие каноны!?" Что известно о несостоявшейся встрече с епископатом УПЦ

14 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

"Порошенко кричал в трубку: "Какие каноны!?" Что известно о несостоявшейся встрече с епископатом УПЦ

Телефонный разговор украинского президента Петра Порошенко с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием по поводу несостоявшейся накануне встречи получился очень эмоциональным. Порошенко "настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев". Он в ультимативном тоне требовал согласиться на создание "незалежной церкви", а в ответ на комментарий митрополита Онуфрия в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: "Какие каноны?!", сообщает источник "Вестей" в УПЦ.

Как сообщало Накануне.RU, 13 ноября Порошенко так и не явился на встречу с епископатом УПЦ в Киево-Печерскую Лавру. Однако поздно вечером к нему в "Украинский дом" приехали три иерарха УПЦ. На сайте президента информации об этом нет, но СМИ сообщают, что это были митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко, митрополит Винницкий и Барский Симеон (считается протеже Порошенко и главным кандидатом на пост главы "незалежной "церкви"), а также архиепископ Львовский и Галицкий Филарет или же архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

"Между украинской церковью и украинским национализмом эти люди выбрали национализм", – сказал член синодальной Библейско-богословской комиссии РПЦ протоирей Андрей Новиков, выразив уверенность, что в УПЦ их никто не будет преследовать. Тайную встречу в "Украинском доме" он назвал "типичным проявлением трусости и подлости" Порошенко, пишет "Взгляд".

На Соборе епископов в Лавре было 83 иерарха из 90. Драбинко сразу по указанию Порошенко поехал в "Украинский дом". Еще 6 архиереев не приехали в Киев. Из них трое болели, но прислали письмо с выражением поддержки Онуфрия, двое были за границей, а один не смог приехать по техническим причинам. Решение Собора о невозможности участвовать в создании "незалежной церкви" не подписал только один из 83-х - митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он убеждал архиереев поехать к Порошенко в "Украинский дом" и вообще пойти на компромисс с властью. Однако его позиция получила жесткую публичную критику со стороны огромного количества архиереев УПЦ.

"В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально "поплыл": он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки относительно того, собирается или нет Симеон покидать каноническую УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя", - сказал источник.

После тайной встречи трех иерархов с Порошенко под охраной нацгвардии пресс-секретарь последнего Святослав Цеголко заявил, что они якобы жаловались на "беспрецедентное давление Москвы". Комментариев самих иерархов не было.

При этом украинские СМИ и власть постоянно используют подмену понятий, говоря об "объединении церквей" в одну "незалежную". На самом деле на Украине давно существует единая поместная церковь (УПЦ), но она не устраивает власти тем, что исторически связана с русским православием, а канонически - с Московским патриархатом. Другие сообщества не являются церквями и не признаны таковыми никем, в том числе Константинопольским патриархатом, который только принял в общение их членов. Этим и объясняется желание Фанара непременно перетащить значительную часть архиереев канонической УПЦ в новую "церковь", без чего последняя будет просто новым раскольничьим сообществом, склеенным из двух старых - "автокефалов" и "филаретовцев". Такое условие поставил патриарх Варфоломей Петру Порошенко.

Украинские эксперты ожидают, что после несостоявшейся встречи отношение Порошенко к УПЦ ужесточится и он начнет продвигать антицерковные законопроекты.

УПЦ, епископат, собор епископов(2018)|Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Порошенко кричал в трубку: "Какие каноны!?" Что известно о несостоявшейся встрече с епископатом УПЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, УПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2018 05:20 Мск СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП
Ранее 13.11.2018 19:23 Мск Разрыв с Фанаром и никаких "автокефалий": Собор епископов УПЦ принял ряд решений после неявки Порошенко
Ранее 10.11.2018 13:40 Мск Киев планирует 22 ноября объединить раскольников, а Порошенко - уговорить епископат канонической УПЦ
Ранее 09.11.2018 13:37 Мск Епископат канонической УПЦ собирают на встречу с Порошенко
Ранее 04.11.2018 14:33 Мск УПЦ: Варфоломей велел не избирать Денисенко-Филарета главой "независимой церкви"
Ранее 03.11.2018 13:41 Мск Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви
Ранее 02.11.2018 18:45 Мск В РПЦ ответили на заявления о возможном "лишении" её автокефалии
Ранее 02.11.2018 17:15 Мск Патриарх Варфоломей пригрозил "наказать" РПЦ за несогласие с ним
Ранее 29.10.2018 13:57 Мск Полтавская и Сумская области выразили верность канонической УПЦ
Ранее 26.10.2018 18:18 Мск Украинские раскольники намерены с помощью Рады отобрать название у канонической УПЦ
Ранее 26.10.2018 13:36 Мск Порошенко и Запад пытаются помирить спорящих о лидерстве украинских раскольников
Ранее 25.10.2018 15:55 Мск Денисенко-Филарет заявил, что не собирается ни с кем делить власть
Ранее 25.10.2018 13:18 Мск Епархии канонической УПЦ одна за другой отказываются уходить в "автокефальный" раскол
Ранее 23.10.2018 14:20 Мск Аппетит приходит во время еды. Варфоломей потребовал от РПЦ подчинения
Ранее 23.10.2018 13:50 Мск Лидер раскольничьей "УАПЦ": Обмануть меня больше не удастся
Ранее 22.10.2018 15:56 Мск РПЦ ждет извинений от Варфоломея
Ранее 21.10.2018 19:51 Мск РПЦ объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником
Ранее 20.10.2018 19:22 Мск Украинские раскольники заявили о принадлежности им Киево-Печерской и Почаевской лавр как "церкви матери городов русских"
Ранее 20.10.2018 12:49 Мск США призвали Украину активнее создавать новую "церковь". РПЦ заявила, что Варфоломей выполняет "заказ извне"
Ранее 19.10.2018 18:45 Мск РПЦЗ разорвала общение с Константинополем
Ранее 19.10.2018 17:00 Мск Константинопольская церковь не разорвала общение с РПЦ
Ранее 18.10.2018 15:31 Мск "Взятка Варфоломею". Порошенко отдал первый храм Константинопольскому патриархату
Ранее 17.10.2018 19:55 Мск "Мы не прогнулись под дядю Сэма", - митрополит УПЦ
Ранее 17.10.2018 12:50 Мск Украинские раскольники поссорились из-за того, кто будет главный
Ранее 16.10.2018 11:33 Мск Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне
Ранее 15.10.2018 20:40 Мск Синод РПЦ разорвал церковное общение с Константинополем
Ранее 15.10.2018 13:15 Мск Еще две церкви поддержали позицию РПЦ по Украине
Ранее 14.10.2018 19:53 Мск Оказалось мало. Денисенко-Филарет не признал решение Варфоломея о своем "восстановлении"
Ранее 13.10.2018 19:12 Мск Порошенко созывает молебен и требует обеспечить явку
Ранее 12.10.2018 20:54 Мск Лавров обвинил Вашингтон в поддержке украинских "раскольников"
Ранее 12.10.2018 19:30 Мск В РПЦ предложили низложить патриарха Варфоломея
Ранее 12.10.2018 19:24 Мск УПЦ не признала решение Варфоломея о легализации раскола
Ранее 12.10.2018 15:33 Мск Денисенко-Филарет призвал всех раскольников объединиться, а Климкин - изгнать УПЦ с Украины
Ранее 12.10.2018 13:54 Мск Кремль примет меры в случае гонений на православных на Украине
Ранее 12.10.2018 12:08 Мск РПЦ: Ответ на раскол Варфоломея будет "самым решительным и жестким"
Ранее 11.10.2018 19:43 Мск Константинопольский патриархат стал раскольническим: "отменил" анафему с Денисенко-Филарета и принял всех раскольников

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 400

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети