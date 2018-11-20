В Черниговской области власть потребовала от Церкви уйти в раскол

Группа из десяти человек ворвалась в помещение Нежинского епархиального управления канонической УПЦ с требованием подписать политическое обращение за создание "незалежной церкви". Об этом сообщает сайт Нежинской епархии.

Среди "активистов" были зампредседателя Нежинской районной администрации Мелашенко О.Н., заместитель мэра города Дзюба С.В., помощники депутатов и др. Они окружили сотрудницу епархиального управления и стали обвинять Церковь в "непатриотизме". После этого зачитали текст обращения, под которым стоит подпись ряда нежинских чиновников. При этом обращение составлено от имени православных.

Подобные провокационные действия особенно участились в последние дни. Как сообщало Накануне.RU, неизвестные напали на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Также прошли пикеты у Бердянского и Запорожского епархиальных управлений. В Николаеве от имени общественных организаций митрополита Николаевского и Очаковского Питирима призвали подержать "незалежную церковь". А волынские СМИ разместили на своих сайтах данные о местожительстве иерархов УПЦ.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает, что эти действия имеют целью оказать психологическое давление на иерархов, чтобы они стали участниками "объединительного собора" раскольников. Именно такое условие - как можно большее представительство канонической УПЦ - поставил Константинопольский патриарх Варфоломей. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.