Назван глава "незалежной церкви" Украины

Создаваемую Константинопольским патриархатом на Украине "незалежную церковь" может возглавить архиепископ Телмисский Иов (Геча). Об этом сообщают украинские СМИ. Также в Киеве ожидается прибытие митрополита Галльского Эммануила, который будет готовить "объединительный собор" украинских раскольников и председательствовать на нем.

Украинский президент Петр Порошенко от имени Константинопольского патриарха Варфоломея сделал предложение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону из канонической УПЦ стать "правой рукой" предводителя "незалежной церкви". Симеон - единственный из 83 участников Собора епископов УПЦ, который не подписал постановление Собора о невозможности объединяться с раскольниками. Сам он, судя по его комментариям, готов предать Церковь. По его словам, ему "обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса".

Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что готовящийся "собор" раскольников не будет иметь никакой канонической силы.

"Даже если на упомянутом сборище появится один или несколько архиереев УПЦ, то представлять они смогут только самих себя", - сказал он.

Такого же мнения придерживается глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

"Этот псевдособор, как и вся эта затея с "томосами", к церковной жизни никакого отношения не имеет. На этом мероприятии под бурные овации отдадут Турции те древние украинские храмы, которые еще не отдали. Организаторы всего этого озадачены целью отнять у исконной украинской Церкви ее название, чтобы потом по хорошо апробированной в бизнесе схеме обворовать ее и присвоить ее храмы и монастыри", - подчеркнул иерарх.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что это первый в истории случай, когда автокефалия навязывается силой.

"От архиереев канонической Церкви требуют участия в некоем "объединительном соборе", созыв которого инициирован раскольниками с целью легитимизации своей структуры", – считает он.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов предупреждает о том, что на "соборе" могут быть провокации с якобы доверенностями от иерархов канонической УПЦ, так как в департаменте по делам религии есть образцы подписей всех епископов. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что протеже Порошенко митрополит Симеон получил доверенности от 15 епископов УПЦ для голосования.

Напомним, украинская власть обосновывают необходимость создания собственной "незалежной церкви" тем, что каноническая УПЦ - это "чужая церковь", которая должна покинуть Украину, игнорируя тот факт, что она состоит из граждан Украины.

Как сообщало Накануне.RU, "объединительный собор" украинских раскольников может пройти провести 22 ноября, а Варфоломей - дать им 13 декабря "автокефалию".

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