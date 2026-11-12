У первого пациента, получившего российскую онковакцину, исчезли метастазы

У первого пациента, получившего онковакцину, исчезли метастазы, а спустя четыре месяца наблюдения у него не выявили новообразований. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что пациент уже закончил лечение. В течение трех лет его будут обследовать каждый месяц, пишет "Газета.ru".

Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему пациента так, что она сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы, объяснил академик. Для каждого больного препарат создают индивидуально по его генетическим данным, так как одинаковых опухолей не бывает.

Ранее сообщалось, что в России завершили доклинические испытания онковакцины CaTeVac. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании проектного комитета нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", что применять вакцину у пациентов с саркомами мягких тканей планируют с 2027 года.

Препарат разработал НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Вакцина должна помочь иммунной системе бороться с опухолью. В будущем ее хотят использовать и при других заболеваниях - например, при меланоме, раке почки и опухолях центральной нервной системы.