16 Ноября 2018
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Религия В бывшем СССР Украина

Винницкая епархия УПЦ выступила против своего митрополита, собравшегося в "автокефальный" раскол

В Виннице состоялось экстренное собрание духовенства города с участием секретаря епархии, наместника Лемешевского мужского монастыря и игумений Браиловского и Барского женских монастырей. Причиной послужили высказывания митрополита Винницкого и Барского Симеона о том, что он поддерживает "автокефальный" раскол и сожалеет, что УПЦ не принимает в нем участия, хотя накануне Собор епископов УПЦ заявил о невозможности объединяться с раскольниками.

Как сообщало Накануне.RU, Симеон готов покинуть каноническую Церковь и уйти в создаваемую Киевом и Константинопольским патриархатом "незалежную церковь". Он заявил, что всегда был сторонником автокефалии, но надеялся получить ее от РПЦ, а Собор епископов УПЦ "затормозил процесс". Позже он заявил, что ожидает указаний от Фанара, что делать дальше. Судя по высказываниям, он уже отождествляет себя с "незалежной церковью".

В связи с этим духовенство Винницы пригласило Симеона принять участие в экстренном собрании, однако он отказался, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Духовенство города заявило о полной поддержке решений Собора епископов УПЦ о разрыве с Фанаром и невозможности объединяться с раскольниками.

"Мы поддерживаем нынешний статус УПЦ как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности, осуждаем грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и выражаем полную поддержку предстоятелю нашей Церкви, блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины", - говорится в решении собрания.

Духовенство призвало Симеона созвать общее епархиальное собрание 19 ноября с тем, чтобы "поддержать эти решения [Собора епископов УПЦ] и показать общецерковное единство перед лицом будущих испытаний".

Решение подписали 42 участника из 44 присутствовавших. Поскольку собрание было созвано за несколько часов, некоторые не смогли прийти, но выразили свое согласие по телефону, пишет "Страна". Также некоторые участники заявили, что настроены прекратить поминовение правящего архиерея Симеона на богослужениях.

О реакции самого Симеона пока ничего неизвестно. Напомним, он считается протеже президента Петра Порошенко, который предложил ему стать "правой рукой" предводителя "незалежной церкви", которым, вероятно, станет архиепископ Телмисский Иов (Геча) - уроженец Канады, родившийся в семье украинских эмигрантов.

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Винницкая епархия УПЦ выступила против своего митрополита, собравшегося в "автокефальный" раскол

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, автокефалия



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