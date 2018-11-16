Изюмская епархия УПЦ единогласно поддержала митрополита Онуфрия

Изюмская епархия канонической УПЦ, расположенная на территории Харьковской области, единогласно поддержала митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в связи с созданием на Украине раскольнической "незалежной церкви". Решение принято на епархиальном собрании, на котором присутствовали все 170 священников и монашествующих, сообщает сайт епархии.

"Мы будем с вами, Ваше Блаженство, несмотря на тяжелые времена и любые непредвиденные обстоятельства", – говорится в обращении к Онуфрию.

Как сообщало Накануне.RU, Собор епископов УПЦ под председательством митрополита Онуфрия 13 ноября заявил о невозможности объединяться с раскольниками и разрыве с Константинопольским патриархатом.

Ранее свою поддержку канонической Церкви и митрополиту Онуфрию уже подтвердило духовенство множества епархий: Сумской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Винницкой. Аналогичные настроения в Донецкой епархии. При этом в Винницкой епархии выступили против своего митрополита, собравшегося в "автокефальный" раскол.