Рябков: Поведение украинской делегации на переговорах зависит от обсуждаемых тем

Поведение украинской делегации зависит от того, что обсуждается, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос о том, становятся ли украинцы "гибче" на переговорах.

"Поведение наших оппонентов и украинской делегации зависит от той тематики, которая обсуждается", - сказал Рябков журналистам. "Напряженность, безусловно, чувствуется", - добавил замминистра.

Рябков также назвал отличие переговоров в Абу-Даби от других раундов. По его словам, делегация России сфокусировалась на теме безопасности с максимальной конкретикой.

"Мы впервые ушли в плоскость обсуждения будущей архитектуры безопасности. Это неотъемлемый компонент долгосрочного решения, без этого просто нельзя, - сказал Рябков. - Мы дали понять, что иначе просто не получится".