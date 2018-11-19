Онуфрий: Создаваемая "поместная церковь" - это политическая организация

Церковь на Украине "хотят превратить в политическую организацию". Об этом сказал ее предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в программе "Слово Предстоятеля" на канале "Интер".

"Это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией", - подчеркнул митрополит Онуфрий.

Ранее он сказал, что "украинскую незалежную церковь" создают "политики в рясах", а помогают им в этом якобы от имени православия из мусульманской Турции.

Как сообщало Накануне.RU, Онуфрий внесен в экстремистский сайт "Миротворец" как "агент влияния РПЦ на Украине и противник создания независимой поместной церкви".