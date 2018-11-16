Один из трех иерархов УПЦ, встречавшихся с Порошенко, заявил, что не покинет Церковь

Один из трех иерархов канонической УПЦ - архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев), - которые тайно встречались с украинским президентом Петром Порошенко 13 ноября, заявил о том, что не покинет Церковь. Об этом сообщает официальный сайт Новокаховской епархии.

В своем заявлении архиепископ отметил, что свой выбор он сделал гораздо раньше и просит "всех успокоиться".

Также Филарет предупредил, что после этого в СМИ могут появиться публикации о том, что его якобы заставили "отречься от убеждений" и "прервать свой путь к свободе". Это особенно вероятно, когда выяснится, что его не будет на "объединительном соборе" раскольников, считает он.

Как сообщало Накануне.RU, еще один иерарх канонической УПЦ, бывший на встрече с Порошенко, - митрополит Винницкий и Барский Симеон настроил против себя все духовенство Винницкой епархии своими заявлениями о готовности уйти в "автокефальный" раскол. Епархия полностью поддержала решение Собора епископов УПЦ о невозможности объединяться с раскольниками и призвала Симеона определиться.