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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Гия Свердловский" осужден на 8 лет колонии особого режима

Свердловский областной суд огласил приговор по уголовному делу Георгия Акоева. Ближайшие 8 лет он проведет за решеткой "особой" колонии.

Акоев, также известный как "Гия Свердловский", обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии и был арестован в 2025 году. Уголовное дело "авторитета" с августа нынешнего года рассматривалось в областном суде.

Ранее гособвинитель просил назначить "Гие Свердловскому" 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии особого режима. Также для подсудимого запрашивали 2 года ограничения свободы и штраф в 3,5 млн рублей.

В конце октября Георгий Акоев выступил с последним словом. Свою вину он не признал.

Георгий Акоев (также известный как "Гия Свердловский") в Свердловском областном суде(2026)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, резонансное уголовное дело на протяжении восьми месяцев вел опытный следователь ГСУ регионального Главка полиции подполковник юстиции Иван Филькин. На его счету более 20 раскрытых уголовных дел в сфере борьбы с бандитизмом и организованной преступностью.

"Оперативное сопровождение дела осуществляли сыщики ОБОП УУР ГУ МВД области совместно с коллегами из ФСБ. Силовую поддержку ОВД оказывали бойцы СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства и в офисе фигуранта оперуполномоченными изъяты предметы криминальной субкультуры, а также денежные средства в размере 41 тысячи долларов США. В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база. Все собранные материалы составили шесть томов", - отметил полковник Горелых.

Георгий Акоев (также известный как "Гия Свердловский") в Свердловском областном суде(2026)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 12 ноября, Свердловский областной суд вынес свой приговор. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Акоев был признан виновным.

Суд назначил Георгию Акоеву 8 лет колонии особого режима и штраф в 1,5 млн рублей с ограничением свободы на 2 года. Также с него взыскано почти 300 тысяч рублей процессуальных издержек.

После оглашения Акоев заявил, что приговор ему понятен.

"Да, ваша честь. К сожалению, все ясно", - произнес он.

Свердловский областной суд оглашает приговор по уголовному делу Георгия Акоева (который также известен как "Гия Свердловский")(2026)|Фото: Накануне.RU

Вердикт суда может быть обжалован. На вопрос журналистов, будет ли он подавать апелляцию, Акоев не ответил.

Прокурор Дмитрий Перевалов заявил, что Акоев контролировал так называемый "общак", понижал и повышал статус людей в криминальном мире. Он отметил, что свою вину осужденный признавать отказался.

Адвокат "Гии Свердловского" Андрей Саркисян сообщил, что намерен для начала изучить приговор. Доказательства по делу защитник назвал "слухами".

"Фактов мы не увидели. Все почитаем, посоветуемся с ним и примем решение об обжаловании", - заявил адвокат.

Георгий Акоев (также известный как "Гия Свердловский") в Свердловском областном суде(2026)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в ноябре прошлого года облсуд огласил приговор Марселю Гасанову. "Смотрящего" за Свердловской областью надолго отправили за решетку.

Теги: Акоев, дело, приговор, колония, облсуд


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